Mercati deboli in scia a dati macro. Milano schiva le vendite

(Teleborsa) -con l'che alimenta i timori di recessione e porta prudenza sui mercati. Scendendo nei dettagli dei dati macroeconomici diffusi in mattinata, nell'Eurozona a luglio l'indice dei prezzi alla produzione ha segnato variazioni di -0,5% m/m e di -7,6% a/a, sostanzialmente in linea con le attese, mentre la lettura finale dei PMI Servizi e Composito di agosto è stata peggiorativa , con il primo corretto a 47,9 punti da 48,3 preliminare ed il secondo a 46,7 punti da 47.Inoltre, l'indagine della Banca centrale europea sulledelle famiglie ha riscontrato un aumento di quelle a 3 anni (da +2,3% a/a a +2,4%).Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,70%. Perde terreno l', che scambia a 1.927,4 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,86%. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,01%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +171 punti base, con ilche si posiziona al 4,32%.tentenna, che cede lo 0,34%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,34%.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 28.652 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 30.664 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale calo il(-0,41%); senza direzione il(-0,11%).Tra lea grande capitalizzazione,avanza del 2,63%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,13%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,89%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,59%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le chiude a -1,76%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,69%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,41%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,36%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,25%),(+2,59%),(+1,58%) e(+1,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -3,95%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,90%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,47%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,08%.