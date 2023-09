Poco mossa la Borsa americana in seduta con pochi spunti

Goldman Sachs

(Teleborsa) -, con gli investitori che cercano di individuare il percorso dell'economia statunitense e dei tassi di interesse.è intanto diventata più fiduciosa che l'economia statunitense eviterà una significativa contrazione nel breve termine, abbassando la probabilità che il paese cada in recessione nei prossimi 12 mesi al 15% dal 20%, citando dati positivi sull'inflazione e il rapporto sul mercato del lavoro della scorsa settimana. Oggi negli Stati UnitiSul sentiment pesano anche le notizie in arrivo dalla, con l'che è cresciuta ad agosto al ritmo più lento degli ultimi otto mesi, secondo i dati PMI Caixin.Tra gliha abbassato la guidance annuale sugli utili per l'impatto degli scioperi di Hollywood, il board diha nominato Jacob Thaysen come nuovo CEO,ha visto Citigroup aumentare la partecipazione nella società di servizi finanziari a poco più del 23%.Diversi titoli sono interessati dalla da parte di S&P Dow Jones Indices . In particolare,sostituirannonell'indice S&P 500, mentresostituirànell'S&P 100.Guardando ai, ilche si ferma a 34.782 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.509 punti. In moderato rialzo il(+0,23%); senza direzione l'(+0,09%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,47%) e(+0,49%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,68%),(-1,32%) e(-1,31%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,61%),(+1,61%),(+1,57%) e(+1,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,53%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,53%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,24%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,37%),(+4,28%),(+4,22%) e(+2,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,27%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,44%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,54%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,48%.