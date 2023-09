Poco mossa Wall Street, Goldman Sachs più fiduciosa su economia

Goldman Sachs

(Teleborsa) -, con gli investitori che cercano di individuare il percorso dell'economia statunitense e dei tassi di interesse.è intanto diventata più fiduciosa che l'economia statunitense eviterà una significativa contrazione nel breve termine, abbassando la probabilità che il paese cada in recessione nei prossimi 12 mesi al 15% dal 20%, citando dati positivi sull'inflazione e il rapporto sul mercato del lavoro della scorsa settimana. Oggi negli Stati UnitiTra gliha abbassato la guidance annuale sugli utili per l'impatto degli scioperi di Hollywood, il board diha nominato Jacob Thaysen come nuovo CEO, Fidelity National Financial ha visto Citigroup aumentare la partecipazione nella società di servizi finanziari a poco più del 23%.Diversi titoli sono interessati dalla da parte di S&P Dow Jones Indices . In particolare,sostituirannonell'indice S&P 500, mentresostituirànell'S&P 100.Tra i titoli interessati dallebeneficia dell'upgrade a outperform da parte di RBC,è interessata dall'upgrade a overweight da parte di Barclays,ha visto Bernstein alzare la raccomandazione a outperform.Guardando ai principali indici, ilche si ferma a 34.853 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.509 punti. In frazionale calo il(-0,3%); sui livelli della vigilia l'(-0,05%).Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Ordini industria, mensile (atteso -2,5%; preced. 2,3%)14:30: Bilancia commerciale (atteso -65,8 Mld $; preced. -65,5 Mld $)15:45: PMI composito (atteso 50,4 punti; preced. 52 punti)15:45: PMI servizi (atteso 51 punti; preced. 52,3 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 52,5 punti; preced. 52,7 punti).