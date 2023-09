Seduta all'insegna dell'incertezza per le Borse del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scontano il, confermato dai dati dei PMI, mentrela prossima settimana.Lieve calo dell', che scende a quota 1,075. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,66%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,92%) si attesta su 85,14 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +171 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,31%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,32%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 28.636 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 30.656 punti.Senza direzione il(-0,17%); sulla stessa linea, pressoché invariato il(-0,16%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,32%),(+1,05%),(+0,87%) e(+0,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,40%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,87%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,76%.di Milano,(+1,55%),(+1,20%),(+1,19%) e(+0,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,10%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,48%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,35%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,34%.d. -0,4%).