Sesa, avviato nuovo programma di acquisto azioni proprie

Sesa

la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business

(Teleborsa) -ha reso noto diin esecuzione dalla delibera dell’Assemblea ordinaria della Società dello scorso 28 agosto 2023, conferendo l’incarico per lo svolgimento di tale attività ad Intermonte Partners SIM.Tra il 28 agosto ed il 1° settembre 2023 sono statecomplessivamente, pari allo 0,09467821% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 105,72529 euro per azione al lordo delle commissioni, per unpari adSesa il 1° settembre 2023 ha inoltre, in esecuzione del Piano di Stock Grant 2021-2023, trasferito di beneficiari di detto piano n. 91.500 azioni ordinarie. Per effetto di tali operazioni, al 1° settembre 2023, la Società possiede complessivamente 11.954 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,07714951% dell’attuale capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per, che si posiziona a 106,8 euro.