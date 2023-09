Banca centrale Canada mantiene tassi fermi al 5%

(Teleborsa) -ha annunciato oggi il mantenimento diil tasso interbancario al 5,25% ed il tasso sui depositi al 5%. Nello stesso tempo la Banca centrale ha mantenuto la sua politica di restrizione quantitativa.Il Consiglio direttivo si dice ancora "per la persistenza delleufficiale, se necessario" e assicura che "e le prospettive per l’inflazione", dicendosi "nel suo impegno diLa decisione è stata presa dal Board in considerazione della, che ha continuato a ridursi, sebbenesi confermi. La crescita globale - si sottolinea - ha rallentato nel secondo trimestre del 2023, riflettendo in gran parte una significativa decelerazione della Cina. In questo quadro, l’economia canadese è entrata in un, necessaria per alleviare la pressione sui prezzi.poiché l’impatto dei tassi più elevati ha limitato le transazioni immobiliari. Laè cresciuta dell’1% nel secondo trimestre,delle imprese. La tensione sul mercato del lavoro ha continuato ad allentarsi gradualmente. Tuttavia, laè rimasta intornoI recenti dati sull’indice dei prezzi al consumo indicano che le. Dopo essere scesa al 2,8% a giugno, l’inflazione CPI è salita al 3,3% a luglio, con una media prossima al 3%, in linea con le proiezioni della Banca. Con il recente aumento dei prezzi della benzina, si prevede che l’inflazione sarà più elevata nel breve termine prima di diminuire nuovamente.