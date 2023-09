Borse europee in rosso. Maglia nera a Milano zavorrate da banche

Unipol

(Teleborsa) -, che scambiano con il segno meno,a causa della performance negativa delle banche. A Milano la storia di giornata è la mossa disu. Il gruppo assicurativo emiliano ha confermato di aver avviato le attività propedeutiche all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità di Vigilanza al fine di valutarenella banca valtellinese.Sul fronte macroeconomico,, segnando una flessione di -11,7% m/m contro -4,3% atteso e +7,6% precedente. Inoltre, sono risultate in calo le vendite al dettaglio dell'Eurozona a luglio.Questa mattina sono arrivate diverseda parte di banchieri centrali dell'eurozona,del 13 e 14 settembre. Klaas Knot ha detto che i mercati forse sottovalutano la possibilità di un rialzo dei tassi di interesse alla riunione di Francoforte la prossima settimana, Francois Villeroy de Galhau ha affermato che "siamo vicini o molto vicini al picco dei tassi di interesse", Joachim Nagel ha evidenziato che "sarebbe sbagliato ipotizzare che un picco dei tassi di interesse sarà presto seguito da tagli".Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,075. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.926,5 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +171 punti base, con ilche si posiziona al 4,33%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,52%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e preda dei venditori, con un decremento dello 0,82%.Segno meno per il, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,06%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 30.346 punti. In ribasso il(-0,77%); sulla stessa tendenza, in rosso il(-0,78%).di Piazza Affari, composta, che cresce di un modesto +0,74%. Performance positiva per, che mostra un moderato rialzo dello 0,66%. Resistente, che segna un aumento dello 0,64%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,18%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,74%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,73%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,95%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,55%),(+1,00%),(+0,90%) e(+0,79%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,93%. Scende, con un ribasso del 3,86%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,24%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,37%.