Debole il mercato americano in attesa Beige Book e dati

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, ancora condizionata da vendite diffuse, a seguito dell'impennata del prezzo del petrolio e dei segnali di debolezza dell'economia mondiale.Gli occhi sono puntati sul, che verrà pubblicato questa sera e fornirà una base di valutazione per le prossime mosse della banca centrale statunitense, anche se alla riunione di settembre è quasi scontata una "pausa" nel ciclo di aumento dei tassi d'interesse.Frattanto,attorno ai 90 dollari al barile, dopo che i maggiori produttori dell'OPEC+ - l'Arabia Saudita e la Russia - hanno inaspettatamente esteso i tagli produttivi no alla fine dell’anno.Si attende ora la diffusione dell', che si prevede a 52,5 ad agosto, in calo rispetto a 52,7 del mese precedente.A New York, apre poco sotto la parità ilche lima lo 0,36%; sulla stessa linea l', che continua la giornata in calo a 4.480 punti. Leggermente negativo il(-0,36%) e l'(-0,52%).