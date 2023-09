ePrice rivede contratto di investimento con Negma

ePrice

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan, ha reso noto che, in conseguenza del prolungarsi delle interlocuzioni con l'investitore Negma Group,entro il termine di 120 giorni dall'omologa, e precisamente entro il 14 luglio 2023.hanno raggiunto delle intese per il superamento delle divergenze in merito al contratto di investimento fra le stesse stipulato, funzionale, tra l'altro, all'attuazione degli accordi di ristrutturazione del debito, omologato dal Tribunale di Milano in data 15 marzo 2023 e di averPer effetto delle nuove intese raggiunte in materia di importo delle prime tranche e tempistica di tiraggio, la società potrà ottenere, pari a complessivi 9 milioni di euro al 30 settembre 2024 (7,2 milioni entro 12 mesi dall'approvazione del prospetto informativo). Tali risorse risultano essere inferiori a quanto previsto nelle originarie previsioni del contratto di investimento, per effetto del quale avrebbe avuto diritto di ricevere un totale di 12,7 milioni entro il termine di scadenza (11,7 milioni entro 12 mesi dall'approvazione del prospetto informativo).A fronte del mancato pagamento integrale dei creditori non aderenti gli Accordi di Ristrutturazione, ePrice ha avviato interlocuzioni con la maggior parte dei creditori per definire le nuove tempistiche di pagamento. "Non può escludersi che dal menzionato inadempimento possano derivarevolte a chiedere la revoca degli accordi di ristrutturazione", viene precisato in una nota.