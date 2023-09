Mercati Eurolandia in rosso. Piazza Affari fanalino di coda

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che fa molto peggio degli altri mercati europei, a causa del maggior peso del comparto bancario, A zavorrar i Listini del Continente, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo, ha concorso anche laFra i moitivi del malumore ie le preoccupazioni per le, che sembra intenzionata ad andare avanti con una politica restrittiva.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,072. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,47%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,65%.Aumenta di poco lo, che si porta a +174 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,39%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e vendite su, che registra un ribasso dello 0,84%.Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa dell'1,54%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 30.195 punti, in netto calo dell'1,53%.In ribasso il(-1,5%); sulla stessa linea, in rosso il(-1,36%).tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza dello 0,99%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -5,64%sull'allontanarsi delle ipotesi di aggregazione con, che oggi accusa un calo del 3,6%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 4,99%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,97%.di Milano,(+1,52%),(+1,50%),(+1,25%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,14%.In perdita, che scende del 6,65%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,37 punti percentuali.Scivola, con un netto svantaggio del 4,22%.