UE autorizza acquisizione di Beanfield da parte di OMERS e DigitalBridge

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni,della canadese Beanfield Technologies da parte della canadese OMERS Administration Corporation e della statunitense DigitalBridge Group.svolge attività nei settori delle comunicazioni elettroniche e della connettività.è l'amministratore del piano pensionistico primario del sistema pensionistico dei dipendenti municipali dell'Ontario e investe in una gamma di prodotti e servizi di investimento pubblici e privati.è una società di investimenti in infrastrutture digitali che investe, direttamente e attraverso le società in portafoglio, in data center, torri cellulari, reti in fibra, piccole celle e infrastrutture edge.La Commissione ha concluso che l'acquisizione proposta, dato che Beanfield non ha attività effettive o previste nello Spazio economico europeo.