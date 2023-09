Wall Street in rosso: pesano petrolio e timori inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, risentendo dell'oltre i 90 dollari ala barile, a causa del razionamento annunciato dall'Opec+. L'aumento del costo dell'energia potrebbe infattie convincere le banche centrali a procedere conA New York, si muove sotto la parità il, che scende a 34.406 punti, con uno scarto percentuale dello 0,68%; giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.457 punti, in calo dello 0,90%. In discesa il(-1,15%); con analoga direzione, negativo l'(-1,16%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,65%),(-1,21%) e(-0,87%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,07%) e(+0,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,47%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,42%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,07%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,44%.Tra i(+7,69%),(+2,27%),(+1,12%) e(+1,03%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,29%.scende del 3,47%.Calo deciso per, che segna un -3,08%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,03%.