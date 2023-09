Zurich Bank punta sui giovani con Talent NextGen

(Teleborsa) -investe sui giovani e, il progetto biennale per formare iRivolto ai giovani talenti under 35, il progetto offre un'opportunità unica di apprendimento e sviluppo professionale avviando alla professione del Consulente Finanziario con supporti economici, formativi e di affiancamento sul territorio."Crediamo che il futuro della nostra Banca risieda nelle menti brillanti e ambiziose dei giovani professionisti --. Talent NextGen rappresenta a pieno il nostro impegno nel coltivare il loro potenziale. In un periodo storico in cui preservare il risparmio degli italiani è sempre più cruciale, il progetto consente all'industria di comprendere meglio le necessità e le aspettative delle nuove generazioni e lo scambio reciproco di conoscenze e competenze aiuterà Zurich Bank a migliorare e adattare i servizi per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti".L'iniziativa prevede la. I talenti selezionati avranno inizialmente un percorso di formazione per l'esame di abilitazione OCF e, una volta inseriti in Rete, un percorso dedicato di due anni per sviluppare le competenze tecnico-commerciali e finanziarie necessarie all'avvio della professione. Potranno così acquisire una solida conoscenza del mondo finanziario e consulenziale, grazie a corsi che coprono aree come la pianificazione finanziaria, la gestione patrimoniale e la dimensione della comunicazione e della relazione commerciale.Zurich Bank garantirà ai partecipanti l'opportunità di lavorare sul territorio con l'affiancamento di un consulente esperto con cui condividere la realtà quotidiana. Inoltre, al fine di rendere economicamente sostenibile i primi anni dell'attività, sono previsti supporti economici.Sarà possibile inviare le candidature dal sito di Zurich Bank oppure inviando una mail a itz.talentnextgen@it.zurich.com