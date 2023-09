Azimut, raccolta netta positiva per 529 milioni ad agosto

Azimut

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha registrato nel mese di2023 unapositiva per 529 milioni di euro, raggiungendo così 4,8 miliardi di euro da inizio anno (obiettivo per l'intero anno 2023: 6-8 miliardi di euro). Nel solo mese di agosto, il 92% della raccolta netta è stato indirizzato in prodotti di risparmio gestito.Lesi attestano a 59,1 miliardi di euro e, includendo le masse amministrate, a fine agosto hanno raggiunto 87,7 miliardi di euro, in crescita dell'11% rispetto all'inizio dell'anno."In agosto abbiamo registrato una, nonostante il tipico rallentamento estivo - ha commentato il- Come previsto, stiamo riscontrando segnali di stabilizzazione dei mercati finanziari in Brasile e una ripresa della domanda per le nostre soluzioni di investimento, che ha portato a una raccolta positiva di oltre 60 milioni di euro nel mese. Inoltre, continua la nostra forte espansione in Turchia, Stati Uniti e Australia"."Oltre al contributo positivo della nostra rete di consulenti finanziari in Italia, evidenziamo un altro mese di, con gli AuM che superano ora i 7 miliardi di euro - ha aggiunto - Con una raccolta netta di 4,8 miliardi di euro dall'inizio dell'anno e gli ulteriori closing di prodotti sui mercati privati previsti per i prossimi mesi, guardiamo avanti fiduciosi di raggiungere l’obiettivo di 6- 8 miliardi di euro che ci siamo posti per l'intero anno".