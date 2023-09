BPER, vice direttore generale Gian Luca Santi nominato CFO

BPER Banca

(Teleborsa) - Il CdA diha nominato il, quale. Attualmente ricopre anche le cariche di Consigliere di Arca Holding, di Bancomat e del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).Santi - laureato in Economia e Commercio - ha iniziato la suapresso la Direzione Centrale della Banca Commerciale Italiana (ora). Dopo aver maturato esperienze manageriali, prima in Gruppo Ferruzzi Finanziaria/Montedison, poi in Rolo Banca e Banca Popolare di Novara, dal 2003 al 2008 ha ricoperto il ruolo di Vice Direttore Generale in Banca Antonveneta ed è stato membro del Top Executive Group diIl suo percorso professionale è proseguito ine successivamente inquale General Manager con responsabilità per le aree di Pianificazione Strategica, Controllo di Gestione, M&A, Investor Relations e Comunicazione.