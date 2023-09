E-Globe, esercitata parzialmente l'opzione greenshoe

E-Globe

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della rivendita e della commercializzazione a valore aggiunto di prodotti di climatizzazione, caldaie e biomassa, energia rinnovabile, ha comunicato che Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, hain aumento di capitale concessa in fase di collocamento. L'opzione è stata esercitata per 184.000 azioni ordinarie.Il prezzo di riferimento delle azioni oggetto dell'opzione greenshoe è pari a 1,65 euro per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento, per unpari a 303.600 euro.Per effetto del parziale esercizio dell'opzione greenshoe, ilè pari al 22,41%.