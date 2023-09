Festival Nazionale dei Borghi più belli d’Italia, WINDTRE è partner della XV edizione

(Teleborsa) -è main sponsor del, la manifestazione annuale organizzata dall'omonima associazione di cui fanno parte oltre 350 borghi italiani. L'evento è in programma da venerdì 8 a domenica 10 settembre a Lucignano, cittadina nel cuore della Valdichiana aretina, famosa per la singolare forma ellittica che ne contraddistingue il centro abitato. I panel in programma durante il festival affronteranno molti temi legati alle opportunità di sviluppo dei Borghi italiani. Tra questi, il turismo sostenibile, la tutela delle produzioni e del paesaggio culturale delle aree interne, il ruolo della governance a livello territoriale per politiche di promozione di tutta la filiera.Nella giornata di domenica 10 settembre WINDTRE ospiterà, presso la Terrazza delle Logge, il, durante il quale, a partire dalle ore 12:00, sarà illustrato il programma con il quale WINDTRE vuole contribuire al superamento del divario digitale accompagnando i piccoli comuni italiani nella crescita e nello sviluppo digitale grazie a connettività, tecnologia smart e percorsi formativi indirizzati a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni."Gli operatori di telecomunicazioni hanno un ruolo di responsabilità nell'accompagnare le amministrazioni e i cittadini nel percorso di digitalizzazione – afferma–. In questo contesto, WINDTRE ha avviato il progetto Borghi Connessi, per portare servizi e consapevolezza digitale anche nei Comuni più piccoli e realizzare interventi formativi diretti ad anziani, ragazzi, amministratori locali e imprenditori. Il nostro Paese, è infatti caratterizzato da una fitta rete di piccoli borghi spesso sede di eccellenze note in tutto il mondo, ma ancora lontani dalle opportunità offerte dal digitale".L'iniziativa fa parte deiimpegnata nel promuovere una maggiore inclusione anche nell'ambito dell'accesso a Internet, per ridurre il digital divide territoriale, economico, culturale e anagrafico. Il progetto si sviluppa su più dimensioni e, oltre a valorizzare le infrastrutture esistenti, pone particolare attenzione alla crescita delle competenze digitali dei giovani, degli anziani e del mondo produttivo."La presenza di un partner come WINDTRE in occasione del festival – commenta Fiorello Primi,– rappresenta una preziosa opportunità per favorire lo sviluppo economico e sociale dei nostri Borghi, promuovendo la cultura digitale e i vantaggi che questa offre per le persone e le amministrazioni. Un tema sul quale siamo da tempo impegnati".