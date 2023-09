Intesa, Messina: sono decisamente positivo sull'economia italiana

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Nonostante le tante sfide provenienti dal di fuori della banca che abbiamo dovuto affrontare,rispetto ai tempi previsti; mentre continuiamo a raggiungere ogni trimestre risultati finanziari di assoluto livello. La chiave del nostro successo è senza dubbio un team manageriale forte, di lunga data e coeso". Lo ha affermatodi, in un'intervista a Institutional Investor in occasione della classifica 2023 pubblicata dalla società "Sono sensibile alle preoccupazioni degli imprenditori su inflazione, tassi d'interesse, crescita e incertezza geopolitica - ha detto Messina nel corso dell'intervista - Ci sono ancora alcune nubi all'orizzonte. Tuttavia, sono. Stiamo assistendo a un rallentamento, ma i, con le PMI molto resistenti e una ricchezza delle famiglie ai vertici mondiali. Non vedo rischi di sofferenze per il sistema italiano e certamente non per noi".