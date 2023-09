Neurosoft si aggiudica contratto da 13,6 milioni di euro

Neurosoft

(Teleborsa) -, società greca quotata su Euronext Growth Milan che fornisce software che ottimizzano i processi aziendali ed operativi,per la fornitura di apparecchiature e la prestazione di servizi per un cliente operante nel campo dell'energia.L'intero progetto ha unaed è diviso in due fasi: fase di progettazione e realizzazione (che si concluderà entro i primi 36 mesi); fase di supporto.Il valore del contratto per Neurosoft sarà. Il fatturato annuo dovrebbe essere di circa 3 milioni di euro per il primo anno e circa 2,65 milioni di euro per i restanti quattro anni.