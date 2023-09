Seduta all'insegna dell'incertezza per le Borse del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo una mattinata difficile, condizionata da una serie di, come quello delle della. In aggiunta, ilè stato rivisto al ribasso rispetto alla stima preliminare.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,071. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,21%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,69% e continua a trattare a 86,94 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +171 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,35%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,34%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,34%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 28.221 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 30.196 punti.In moderato rialzo il(+0,24%); poco sotto la parità il(-0,39%).di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,05%.In luce, con un ampio progresso dell'1,90%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,81%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,62%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,54%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,73%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,72%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,13%.del FTSE MidCap,(+3,81%),(+2,63%),(+1,80%) e(+1,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,23%.scende del 2,19%.Calo deciso per, che segna un -2,15%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,87%.