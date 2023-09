Wall Street chiude in rosso dopo Beige Book

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta in ribasso, condizionato anche dal Beige Book della Federal Reserve, che ha confermato un rallentamento dell'economia nei dodici distretti in cui si divide la banca centrale USA. In chiusura ilcede lo 0,57%; sulla stessa linea l', che perde lo 0,70%, chiudendo a 4.465 punti. Variazioni negative per il(-0,88%) e l'(-0,95%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,37%),(-0,97%) e(-0,61%).Al top tra i(+1,30%),(+1,29%),(+0,75%) e(+0,74%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,58%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,08%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,97%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,66%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,53%),(+2,69%),(+2,52%) e(+1,35%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,71%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,58%.scende del 3,06%.Calo deciso per, che segna un -2,7%.