Wall Street contrastata, Apple trascina al ribasso i titoli tech

(Teleborsa) -, con. Bloomberg ha riferito che la Cina sta pianificando di estendere il divieto di utilizzo dell'iPhone alle società statali; ieri il Wall Street Journal aveva scritto che la Cina si stava muovendo per vietare l'uso dell’iPhone e di altri dispositivi di marca straniera nelle agenzie governative.A pesare sul sentiment sono anche i dati macroeconomici:hanno aggiunto preoccupazioni sull'inflazione vischiosa. In particolare, i "claims" sono scesi al livello più basso da febbraio, sottolineando la riluttanza delle imprese a licenziare i lavoratori, con richieste iniziali a 216.000 nella settimana terminata il 2 settembre.Tra le società che hanno rilanciato iè in netto ribasso poiché la società di software di sicurezza ha riportato ricavi preliminari inferiori alle attese, mentrescambia sotto la parità nonostante le vendite nette del rivenditore di videogiochi per il secondo trimestre abbiano superato le aspettative.Guardando ai, ilche sta mettendo a segno un +0,27%, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.453 punti. In discesa il(-0,8%); sulla stessa tendenza, leggermente negativo l'(-0,36%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,90%),(+0,79%) e(+0,57%). Nel listino, i settori(-1,58%) e(-0,51%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,16%),(+2,03%),(+1,87%) e(+1,66%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,27%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,23%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,02%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,24%.Tra i(+4,01%),(+3,33%),(+2,46%) e(+2,22%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,02%. Pesante, che segna una discesa di ben -6,64 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 5,28%. Sensibili perdite per, in calo del 5,05%.