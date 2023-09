Borse europee verso l'ottava seduta consecutiva in perdita

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Iveco

Prysmian

Saipem

Campari

Fineco

Mediobanca

CNH Industrial

Pirelli

Industrie De Nora

SOL

Sanlorenzo

Tinexta

Brembo

Caltagirone SpA

GVS

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -. L'indice, che sarebbe la striscia negativa più lunga dal 2016, mentre continuano le preoccupazioni sullo scenario macroeconomico, in attesa della riunione della BCE della prossima settimana. A pesare sul sentiment è anche la debolezza mostrata dai recenti dati congiunturali cinesi, a cui si è aggiunto stamattina il cresciuto sotto le attese . La seduta è povera di spunti macro significativi (la produzione industriale è salita in Francia a luglio ed è scesa in Spagna) e gliprima della riunione.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.923,5 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 87,59 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +174 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con ilpari al 4,35%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,52%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,51%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 29.985 punti. Leggermente negativo il(-0,38%); con analoga direzione, in lieve ribasso il(-0,23%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,11%),(+1,09%),(+0,78%) e(+0,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,65%.scende dell'1,69%. Calo deciso per, che segna un -1,53%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,46%.del FTSE MidCap,(+2,80%),(+1,54%),(+1,54%) e(+1,20%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,95%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,50%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,25%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,12%.