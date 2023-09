Intesa Sanpaolo annuncia riacquisto obbligazioni perpetue per 503 milioni

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -annuncia i risultati finali dell’offerta per il. Alla Scadenza dell’Offerta, l’ammontare nominale complessivo diper il riacquisto ammontava a, che rappresenta approssimativamente ildell’importo nominale complessivo dei Titoli Esistenti in circolazione (pari a 750.000.000 euro).Il riacquisto dei Titoli Esistenti è stato effettuatoa tasso fisso reset denominato in euro per unI termini dei Nuovi Titoli, il cui regolamento è avvenuto il 7 settembre 2023, sono i seguenti: importo 1.250.000.000 euro, scadenza perpetua, prima Data di Reset: 7 marzo 2030, cedola 9,125% pagabile semi-annualmente in via posticipata sino alla Prima Datadi Reset e, successivamente, reset ogni 5 anni al tasso corrispondente alla somma tra il Margine e il Tasso Mid-Swap a 5 anni,