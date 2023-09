Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, ridimensionando parte delle perdite accusate negli ultimi giorni, anche se si avvia a chiudere la settimana con il segno meno. L'indiceal momento sale dello 0,21% a 34.574 punti, mentre resta piatto l'a 4.459 punti. Guadagni frazionali per il(+0,29%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,28%).A penalizzare i mercati statunitensi una serie di, che fanno temere per ulteriorio un prolungamento del periodo dei tassi elevati.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,30%),(+0,60%) e(+0,51%). Il settore, con il suo -0,43%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,23%),(+1,64%),(+1,31%) e(+1,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,89%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,71%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,63%.Tra i(+3,08%),(+2,75%),(+2,75%) e(+2,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,08%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,30%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,12%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,00%.