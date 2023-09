OpenJobMetis annuncia risultati OPA su azioni proprie

(Teleborsa) - Con riferimento all’promossa daprive di valore nominale , risultano pervenute in adesione all’Offertadelle Azioni Oggetto dell’Offerta e a circa ilsociale dell’Emittente.Poiché, sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta, il numero di Azioni portate in adesione risulta inferiore al numero di azioni oggetto di offerta (1.500.000 Azioni), OJM acquisterà tutte le Azioni portate in adesione all’Offerta senza necessità di dover applicare la procedura di Riparto.portata in adesione all’Offerta e. Sulla base sei risultati provvisori dell’Offerta e tenuto conto delle azioni già in portafoglio dell’Emittente in data odierna, OJM arriverà a detenere complessivamente, corrispondenti alsociale dell’Emittente.