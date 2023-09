RH scivola al Nyse sull'outlook incerto

RH

RH

(Teleborsa) - Giornata drammatica per, che soffre con un calo del 12,29%al Nyse, dopo che la catena di mobili di lusso ha presentato un outlook un po' troppo incerto, lamentando le "difficili" condizioni dell'economia nel 2023.La società statunitense però aveva annunciato nel trimestre utili oltre le attese, indicando un EPS adjusted di 3,93 dollari, superiore ai 2,63 USD attesi dal mercato, ed un fatturato di 800,5 milioni di dollari, rispetto ai 777,9 milioni del consensus. Per il trimestre in corso, RH attende un fatturato di 740-760 milioni mentre per l'intero anno prevede ricavi a 3,04-3,1 miliardi.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Si indebolisce il quadro tecnico di, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 314,8 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 339. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 306,3.