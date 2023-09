Wall Street apre cauta. Recuperano tech e Apple

Apple

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, che sconta ancora le preoccupazioni per la traiettoria dei, che in questi ultimi giorni stanno pesando soprattutto sulStando alle attese prevalenti, ladovrebbe mantenere ilnella riunione di fine mese, ma i segnali disuggeriscono che la banca centrale statunitense potrebbe procedere con ulteriori strette nei mesi venturi o comunque mantenere tassi di interesse su unA questo proposito, il presidente della Fed di Dallas,, nella giornata di ieri, ha confermato che le previsioni sono "incerte" e cheLe prospettive di tassi di interesse elevati negli ultimi giorni hanno avuto un, che mantengono valutazioni piuttosto elevate, con l’indiceche sha già accumulato unquesta settimana., dopo aver bruciato circa 200 miliardi di dollari di capitalizzazione in due giorni, a causa delle. La grande economia asiatica è infatti il terzo maggior mercato di sbocco per le vendite di Apple.Alla Borsa di New York, l'indicesi conferma vicino alla parità a 34.512 punti, mentre l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 4.463 punti. Poco sopra la parità il(+0,51%); analoga direzione per l'(+0,33%).