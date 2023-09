Wall Street chiude contrastata, Apple soffre le notizie dalla Cina

Dow Jones

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a +0,17% sul, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 4.451 punti. Negativo il(-0,73%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'(-0,33%).(+1,26%),(+0,50%) e(+0,47%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei(-1,57%) e(-0,44%).Le azioni disono scese di quasi il 3%,, mentre la Cina prevede di estendere il divieto sull'uso degli iPhone alle agenzie sostenute dal governo e alle società statali.Al top tra i(+3,24%),(+2,16%),(+1,71%) e(+1,36%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,92%.scende del 2,65%.Calo deciso per, che segna un -2,25%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,44%.Al top tra i, si posizionano(+3,24%),(+2,35%),(+2,16%) e(+2,10%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,78%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,22%.Scende, con un ribasso del 4,90%.Crolla, con una flessione del 4,29%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,5%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,2%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,2%)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,3%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,7%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,8%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,2%).