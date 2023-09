Asia in rosso in attesa dati USA. Tokyo limita le perdite

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in attesa che questa settimana vengano publbicati i dati aggiornati sull', cruciale per intuire quali saranno le. La banca centrale USA, intanto, si prenderà una pausa al meeting della prossima settimana, ma la domanda è: come procederà dopo?, si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,53%, mentre è una seduta all'insegna del rialzo per, che continua la giornata a +1,16%.In discesa(-0,77%); guadagni frazionali per(+0,22%).Poco sopra la parità(+0,48%); senza direzione(+0,16%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,23%. Ribasso per l', che presenta una flessione dell'1,17%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,13%.Il rendimento per l'è pari 0,7%, mentre il rendimento deltratta 2,67%.