Borse europee si confermano positive nonostante ribasso stime UE

(Teleborsa) -, che confermano un andamento positivo, anche se meno brillante dell'esordio. A impensierire i mercati del vecchio Continente hanno concorso le. Cautela anche in vista dell'apertura di Wall Street e dei dati sull'in uscita mercoledì.che si riunirà giovedì.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,073. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,36%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 87,17 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +174 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,38%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,35%, poco mosso, che mostra un +0,03%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,38%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,75%, a 28.446 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 30.417 punti.Senza direzione il(+0,03%); con analoga direzione, pressoché invariato il(-0,09%).Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,56%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,78%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,53%.In luce, con un ampio progresso del 2,27%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,78%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,00%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,00%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,71%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,88%),(+2,59%),(+2,59%) e(+2,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un-2,87%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,29%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,02%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,81%.