Philogen, operatività sul buyback

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 4 all'8 settembre 2023 inclusi, complessivamente, pari allo 0,0155% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 16,4642 euro per azione, per undiDall’inizio del programma, Philogen ha acquistato 54.251 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 870.838,87 euro.All'8 settembre, il Gruppo ha in portafoglio complessivamente 282.021 azioni ordinarie (pari allo 0,6944% del capitale sociale).Sul listino milanese, oggi, lieve ribasso per, che chiude in flessione dello 0,31%.