Piazza Affari maglia rosa d'Europa. Focus su BCE

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa che guarda alla riunione di politica monetaria della BCE, questa settimana. Sul mercato USA, andamento moderatamente positivo per l', con focus sul dato di inflazione in agenda mercoledì.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,075. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,22%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 86,82 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +175 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,38%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,39%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,25%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,52%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,03%, a 28.525 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 30.496 punti.di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 4,89%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,76%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,76%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,38%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,81%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,75%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+4,00%),(+3,33%),(+3,29%) e(+3,04%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,70%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,46%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,14%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,94%.