Positiva Wall Street. Focus sull'inflazione

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori concentrata sul dato dell'inflazione americana, in uscita mercoledì prossimo, in vista della riunione di politica della Fed, in calendario la prossima settimana.Tra gli indici statunitensi, lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,54%; in salita anche l', che si porta a 4.489 punti. Sale il(+0,88%); sulla stessa tendenza, positivo l'(+0,75%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,66%),(+1,07%) e(+1,07%).del Dow Jones,(+1,98%),(+1,32%),(+1,25%) e(+1,11%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,21%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,06%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,72%.(+2,79%),(+2,79%),(+2,63%) e(+2,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,67%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,66%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,54%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,39%.