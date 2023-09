Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca MPS

Saipem

Intesa Sanpaolo

Banco BPM

Ferrari

Amplifon

Terna

Campari

MFE B

MFE A

Banca Ifis

Danieli

LU-VE Group

Alerion Clean Power

Ariston Holding

Tod's

(Teleborsa) -, che ripartono all'insegna della fiducia, a dispetto delle, in uscita in settimana.che riunisce il Board per le decisioni sui tassi. Una pausa è attesa nel percorso di aggiustamento del costo del denaro, che probabilmente non si fermerà agli attuali livelli.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,22%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,41%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 87 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +173 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,35%.composta, che cresce di un modesto +0,33%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,28%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,31%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,49% a 28.373 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 30.342 punti.Sulla parità il(-0,09%); sulla stessa linea, senza direzione il(+0,02%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,90%),(+2,46%),(+2,22%) e(+2,17%).La peggiore oggi è, che registra un -0,97%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,65%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,57%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,51%.di Milano,(+2,27%),(+2,10%),(+2,01%) e(+2,00%).La peggiore performance è quella di, che accusa un calo del 3,28%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,12%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,66%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,56%.