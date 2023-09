Wall Street positiva guarda all'inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street prosegue la prima seduta della settimana all'insegna degli acquisti in attesa dell'importante statistica macroeconomica, con i dati di inflazione degli Stati Uniti in uscita mercoledì, in vista della riunione di politica monetaria della Fed, in calendario la prossima ottava.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,26% a 34.665 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.486 punti. In denaro il(+1,12%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell'(+0,83%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,66%),(+1,21%) e(+0,84%). Il settore, con il suo -1,32%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,67%),(+1,59%),(+1,45%) e(+1,22%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,88%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,75%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+9,64%),(+3,89%),(+3,60%) e(+3,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,70%.Calo deciso per, che segna un -2,24%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,88%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,75%.