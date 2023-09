Borse europee caute in attesa della BCE

S&P-500

(Teleborsa) -, insieme agli altri principali mercati europei che perdono qualche posizione. Bilancio negativo per la borsa americana, dove l'segna un calo dello 0,33%, in attesa dei numeri sull'inflazione.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%. Lieve calo dell', che scende a 1.912,2 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,24%), che raggiunge 89,25 dollari per barile.Ottimo il livello dello, che scende fino a +165 punti base, con un calo di 10 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,29%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,54%, composta, che cresce di un modesto +0,41%, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,35%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,2% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 30.540 punti.di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,59%.In luce, con un ampio progresso dell'1,64%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,63%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,07%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,22%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,38%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,22%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,99%.di Milano,(+3,09%),(+2,60%),(+2,50%) e(+1,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -23,49%.Sensibili perdite per, in calo del 4,29%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,17%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,73%.