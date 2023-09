Mercati deboli. Milano schiva le vendite

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo che il combinato dell'e dell'hanno alimentato. S attende ora la partenza di Wall Street che dovrebbe confermarsi cauta, in vista domani dei dati sull'inflazione USA.Lieve calo dell', che scende a quota 1,071. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,46%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,64%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +175 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,39%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,50%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,36%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05% sul; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 30.466 punti, sui livelli della vigilia.Leggermente negativo il(-0,58%); con analoga direzione, negativo il(-0,95%).di Piazza Affari, in luce, con un ampio progresso dell'1,96%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,34%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,14%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,01%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,89%, in scia all'annuncio delIn rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,24%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,36%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,23%.di Milano,(+1,65%),(+1,30%) e(+0,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che scivola del 16,72% dopo iSpicca la prestazione negativa di, che scende del 3,01%.scende del 2,92%.Calo deciso per, che segna un -2,55%.