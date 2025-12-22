L'Europa resta al palo, Milano non fa eccezione

(Teleborsa) - I principali listini del Vecchio Continente proseguono deboli.
Non fa eccezione Piazza Affari dove però si fa notare ancora Saipem
, che si è aggiudicata un contratto EPCI offshore
in ambito GNL in Qatar del valore di circa 3,1 miliardi di dollari. Prosegue il rialzo di Telecom Italia Risparmio
dopo l'annuncio del Cda della convocazione dell'assemblea a gennaio per deliberare la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie
.
Sul fronte internazionale, la Cina ha mantenuto invariati i tassi di riferimento sui prestiti
(LPR) a uno e cinque anni, rispettivamente al 3% e al 3,5 per cento, per il settimo mese consecutivo, in linea con le attese del mercato. Mentre, nel Regno Unito
è stata confermata la stima di crescita del PIL del 3° trimestre dell'anno
, in linea con le aspettative, allo 0,3% su trimestre; confermata anche la variazione tendenziale del PIL a +1,3%, allo stesso ritmo dei tre mesi precedenti.
Sempre sul fronte macroeconomico, in Italia
secondo Istat
l'aumento congiunturale dei prezzi alla produzione dell'industria a novembre
(+1%) si deve principalmente al rialzo dei prezzi della componente energetica.
Rimanendo in Italia, tra i titoli interessati da annunci, Maire
ha fatto presente che, con riferimento alla controversia in corso con il Gruppo russo EuroChem, la controllata TECNIMONT ha ottenuto provvedimenti immediatamente esecutivi di sequestro di beni
detenuti dal Gruppo russo EuroChem per un ammontare pari a circa 1,1 miliardi di euro.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Pioggia di acquisti sull'oro
, che sta portando a casa un guadagno dell'1,63%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,98%.
Piccolo passo verso l'alto dello spread
, che raggiunge quota +72 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,55%. Tra gli indici di Eurolandia
andamento cauto per Francoforte
, che mostra una performance pari a -0,03%, sostanzialmente debole Londra
, che registra una flessione dello 0,45%, e si muove sotto la parità Parigi
, evidenziando un decremento dello 0,48%.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 44.684 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si posiziona a 47.362 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
, che mostra un calo dello 0,42%; come pure, leggermente negativo il FTSE Italia Star
(-0,3%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, buona performance per Saipem
, che cresce del 3,37%.
Composta Nexi
, che cresce di un modesto +1,22%.
Performance modesta per Prysmian
, che mostra un moderato rialzo dello 0,94%.
Resistente Generali Assicurazioni
, che segna un piccolo aumento dello 0,84%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis
, che ottiene -2,14%.
Si concentrano le vendite su Campari
, che soffre un calo del 2,04%.
Vendite su Buzzi
, che registra un ribasso dell'1,61%.
Seduta negativa per A2A
, che mostra una perdita dell'1,52%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Juventus
(+2,70%), Safilo
(+2,30%), GVS
(+1,70%) e Avio
(+1,40%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Danieli
, che prosegue le contrattazioni a -2,17%. Sotto pressione anche Acea
, che accusa un calo dell'1,90%.
Scivola Cementir
, con un netto svantaggio dell'1,89%.
In rosso IREN
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,81%.