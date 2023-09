Piazza Affari si conferma cauta con resto d'Europa. Giù Campari

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Stellantis

Saipem

Amplifon

Recordati

Campari

Iveco

Banca MPS

Interpump

SOL

Maire Tecnimont

Antares Vision

CIR

Pharmanutra

Datalogic

(Teleborsa) -, dopo che i dati dell'hanno confermato., in vista della riunione dellaL'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,28%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.919,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,63%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +173 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,35%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,69%, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,21% a 28.584 punti, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 30.544 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,29%; sulla stessa linea, leggermente negativo il(-0,39%).di Milano, troviamo(+1,74%),(+1,23%),(+1,00%) e(+0,95%).In profondo rosso, che segna un -4,34%dopo l'annuncio deldello storico CeoVendite anche su, che soffre un calo del 3,02%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,89%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,79%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,86%) e(+1,05%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che arretra del 13,40%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,61%.Tentenna, che cede l'1,45%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,41%.