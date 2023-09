Positivo il Mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

beni di consumo per l'ufficio

energia

3M

Intel

Verizon Communication

Johnson & Johnson

Walgreens Boots Alliance

Chevron

Nike

Tesla Motors

Datadog

Qualcomm

Atlassian

Walgreens Boots Alliance

Astrazeneca

Illumina

Diamondback Energy

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,25%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,67%, portandosi a 4.487 punti.Buona la prestazione del(+1,19%); come pure, in rialzo l'(+0,9%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,77%),(+1,17%) e(+0,83%). Il settore, con il suo -1,32%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,55%),(+1,53%),(+1,46%) e(+1,31%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,55%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,06%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,90%.(+10,09%),(+4,32%),(+3,90%) e(+3,60%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,55%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,37%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,28%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,22%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,6%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,6%; preced. 3,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -6,31 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,7%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 1,2%; preced. 0,8%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,2%).