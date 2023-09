Prudente Wall Street aspetta il dato sull'inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street, alla vigilia dei numeri sull’inflazione americana, gli ultimi prima del verdetto della Federal Reserve sui tassi della settimana prossima. Si tratta dell'indice suiprevisti per domani, mercoledì e, quello sui(giovedì) che dovrebbero registrare un aumento, nel mese di agosto, in scia all'incremento dei prezzi dell'energia.Altro dato in calendario questa settimana farà luce sulle, attese in calo, con i consumatori alle prese con le conseguenze dell'aumento dei tassi, al livello più alto dal 2007.Gli addetti ai lavori stimano che lamantenga invariato il costo del denaro, rimandando alle prossime riunioni eventuali nuove mosse.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.608 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.479 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale calo il(-0,28%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,28%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,63%) e(-0,46%).Al top tra i(+1,55%),(+1,53%),(+1,46%) e(+1,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,55%.Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Ferma, che segna un quasi nulla di fatto.(+10,09%),(+4,32%),(+3,90%) e(+3,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,55%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,37%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,28%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,22%.