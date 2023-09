Spindox si aggiudica contratto a 3 anni con Endered Italia

Spindox

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan ed attiva nell'ICT, è stata, leader nel settore degli employee benefit, per, ovvero il supporto alla risoluzione delle problematiche che impattano direttamente l’operatività degli utenti interni. Il contrattoe ha unIl servizio consiste nella, nonché le comunicazioni con gli utenti. In particolare il servizio erogato da Spindox coprirà due ambiti: un primo ambito copre il contesto complessivo dell’ICT aziendale e include oltre 60 applicazioni; un secondo ambito, invece, riguarda in modo specifico il mondo delle soluzioni Salesforce, su cui ci viene richiesto di operare secondo alcuni principi ( migliorare la produttività degli utenti, massimizzando i tempi di disponibilità di tutte le applicazioni, e ottimizzare i costi relativi alle attività di supporto agli utenti)."Siamo particolarmente orgogliosi di contribuire, con le nostre competenze, a sostenere la missione di Edenred, aiutando a sviluppare innovazione e a generare valore per gli utenti, attraverso il corretto utilizzo delle risorse investite. Il nostro obiettivo è, da sempre, declinare la funzione del Service Desk in chiave strategica, ovvero fare in modo che garantisca al tempo stesso la massima soddisfazione degli utenti e la produttività dei sistemi nell’ambito del perimetro affidato", ha commentato, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Spindox.