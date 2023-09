Borsa di New York procede in frazionale rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) -, rassicurata dall'assenza di sorprese negative dai, confermata in moderata accelerazione e sostanzialmente in linea con le attese. Numeri chein vista del'appruntamento la prossima settimana con il FOMC.A New York, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.676 punti, mentre l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,28%, portandosi a 4.474 punti. Guadagni frazionali per il(+0,61%) e per l'(+0,47%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,19%),(+0,91%) e(+0,67%). Nel listino, i settori(-0,88%) e(-0,46%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+2,08%),(+1,40%),(+1,07%) e(+0,82%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,86%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,40%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,08%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,05%.Tra i(+2,83%),(+2,68%),(+2,65%) e(+2,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,41%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,47%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,10%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,99%.