Borse europee caute. Attesa per inflazione USA e BCE

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Sale l'attesa per il dato chiave sull'inflazione in pubblicazione oggi pomeriggio, che fornirà indicazioni alla Federal Reserve per le prossime mosse e per la riunione della BCE, in calendario domani, giovedì 14 settembre.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,23%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.911,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,85%, a 89,6 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +179 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,47%.preda dei venditori, con un decremento dello 0,92%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,48%, e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,93%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,04% sul, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 30.227 punti, ritracciando dell'1,02%.Tra idi Milano, in evidenza(+0,98%) e(+0,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,37%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,55%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,42%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,35%.del FTSE MidCap,(+1,21%),(+0,90%),(+0,81%) e(+0,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,37%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,79 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,07%.Sensibili perdite per, in calo del 4,06%.