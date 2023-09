Green Oleo completa processo autorizzativo per lancio nuovo prodotto

Green Oleo

(Teleborsa) -- tra i principali produttori europei di oleochimica fine da fonti rinnovabili - ha completato il processo di registrazione REACH per poter produrre i Medium Chain Triglycerides (trigliceridi a catena media, comunemente noti come MCT).Gli MCT sono esteri da fonti 100% rinnovabili altamente versatili con applicazioni che spaziano dalle Life Sciences fino agli usi industriali. Più in dettaglio, gli MCT trovano applicazione come emolliente nello skin care, come disperdente per uso di pigmenti nei colour cosmetics, come base per lubrificanti in ambito industriale nei settori food e food contact, senza dimenticare l’importante uso futuro nell’industria farmaceutica.Questi nuovi prodotti rappresentano quindi un’integrazione ottimale del portafoglio prodotti della società poiché consentiranno nel breve periodo di rafforzarne la presenza in due aree di grande interesse, ovvero la cosmetica e la lubrificazione industriale ad alta performance.Dal mese di agosto sono state avviate le campionature sia per clienti italiani che stranieri. Green Oleo si aspetta dunque di ricevere i primi ordini industriali ad inizio del quarto trimestre 2023 e che gli MCT possano contribuire successivamente in maniera più consistente al fatturato aziendale già a partire dal 2024.