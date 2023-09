Neva Sgr (Intesa Sp) lancia due nuovi fondi per investire su realtà innovative

Gruppo Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Dall'esperienza di, società di venture capital del, arrivano. Grazie al successo ottenuto con la prima edizione,, che ha raccolto 250 milioni di euro per investire in start-up hi-tech italiane ed estere,con, che si propongono di raccogliere complessivamentedi euro.I due nuovi fondi Neva sono stati presentati dal Presidentee dal CEO e General Manager, presso le Officine Grandi Riparazioni di Torino, dove era presente una platea di venture capitalist, corporation, investitori istituzionali, esperti, imprenditori e startupper proveniente dall'Italia e da all'estero, in particolare Stati Uniti e Israele. L’evento è stato introdotto dall’intervento del Presidente di Intesa Sanpaolo,Il fondopunta a raccogliere circadi euro da investire ina livello mondiale, in particolare negli. Il fondoraccoglierà circadi euro per investire suI due fondi sarannoe punteranno soprattutto su realtà che adottano leo che forniscono"Con Neva II Global e Neva II Europe utilizzeremo gli stessi criteri altamente selettivi adottati finora per individuare le aziende in fase di crescita con vantaggi competitivi a lungo termine, grandi opportunità di mercato e adesione ai criteri ESG e dell’economia circolare", ha spiegato il Presidente, facendo cenno all’elevata professionalità del team Neva ed alla collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, università, centri di ricerca, acceleratori e incubatori.All'evento sonodegli investimenti realizzati con i fondi Neva, vale a dire manager e fondatori delle realtà in cui i fondi hanno investito, che hanno raccontato la loro esperienza. Fra questi,, Co-fondatrice e Presidente di Tr1x (biotecnologie per la cura di malattie autoimmuni e infiammatorie),, Ceo di BetaGlue Technologies (sviluppo terapie antitumorali innovative),, Co-fondatore e Ceo di MODIFI (Digital Trade Finance),, Ceo e Co-fondatore di Classiq (Quantum Computing),, Co-Founder e Chief Marketing Officer di Coro (Intelligenza Artificiale per la Cybersecurity),, General Manager di Cool Planet Technologies (Advanced Membrane Carbon Capture),, Ceo e Fondatore di Energy Dome (batterie a CO2 di lunga durata),, Ceo e Co-fondatore di Xnext (nuova generazione di sistemi di ispezione a raggi X per controlli di qualità),, Ceo e Co-Fondatore di xFarm (gestione digitale delle coltivazioni agricole),, Director of Finance and Corporate Finance di D-Orbit (logistica spaziale e servizi di trasporto orbitale).L’incontro è stata anche l’occasione per ripercorrere leche dall’agosto 2020 ha, per un totale allocato di circadi euro tramite i fondi Neva First e Neva First Italia ed ha avviato il, interamente sottoscritto da Intesa Sanpaolo Innovation Center e riservato al supporto della crescita degli ecosistemi innovativi in Italia.