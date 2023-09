OpenJobMetis annuncia risultati definitivi OPA su azioni proprie

Openjobmetis

(Teleborsa) -annuncia isu massime 1.500.000 azioni proprie pive di valore nominale, che chiude con, pari a circa ile a circa il 5,54% del capitale sociale.Tenuto conto dei risultati definitivi dell’Offerta, le Azioni portate in adesione risultano inferiori al quantitativo massimo dell’Offerta. Pertanto, OJM acquisterà tutte le Azioni portate in adesione all’Offerta senza necessità di dover applicare la procedura di Riparto, per un, in base al corrispettivo pari a 9 uro per Azione. Da segnalare che, nel corso del Periodo di Adesione, l’Offerente non ha effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi adSulla base dei risultati definitivi dell’Offerta, e tenuto conto delle 342.759 azioni già in portafoglio,, pari a circaIl pagamento del Corrispettivo per le Azioni portate in Adesione ed effettivamente ritirate ad esito dell’Offerta avverrà in contanti in data 15 settembre 2023.