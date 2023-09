Piazza Affari chiude incerta con le altre Borse europee

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca MPS

A2A

BPER

ERG

CNH Industrial

Interpump

Italgas

Tinexta

MutuiOnline

BFF Bank

Safilo

Antares Vision

El.En

WIIT

MFE B

(Teleborsa) -, che hanno recuperato dai minimi di giornata dopo la, dove l'evidenzia al momento un incremento dello 0,28%. A sostenere i mercati USA concorrono i, mentre l'UE si mostra cuita in attesa dellaSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,074. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.911 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 88,79 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +179 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,45%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,39%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,42%.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,36%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 30.435 punti.In lieve ribasso il(-0,27%); come pure, in frazionale calo il(-0,34%).Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,94%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,96%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,65%.Composta, che cresce di un modesto +1,27%.Vendite su, che chiude le contrattazioni a -2,86%.Male anche, che registra un ribasso del 2,24%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,59%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,61%),(+2,01%),(+1,75%) e(+1,17%).La peggiore performance è quella di, che segna un -6,40%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,62%.Scende, con un ribasso del 4,43%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,50%.