Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

(Teleborsa) -, mentre sale l'attesa per il dato chiave sull'inflazione in pubblicazione oggi pomeriggio, che fornirà indicazioni alla Federal Reserve per le prossime mosse e per la riunione della BCE, in calendario domani, giovedì 14 settembre.A Piazza Affari focus sulle banche dopo i dubbi sollevati dall'ABI sulla tassa extraprofitti.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,19%. L'è sostanzialmente stabile su 1.912,2 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,86%.Torna a salire lo, attestandosi a +178 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,43%.fiacca, che mostra un decremento dello 0,63%, discesa modesta per, che cede lo 0,31%;scende dello 0,73%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,82% sul; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 30.302 punti.di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo dell'1,77%.Composta, che cresce di un modesto +0,95%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,90%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,59%.Calo deciso per, che segna un -1,5%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,47%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,41%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,45%),(+1,01%),(+0,93%) e(+0,77%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,27%.Crolla, con una flessione del 5,70%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,91%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,63%.